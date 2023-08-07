卡努颱風造成台灣中、南部山區災情，位於台東東南部的南迴地區，部分山區也出現了土石流。風雨之下，仍不減台北醫學大學師生的服務熱情，透過巡迴義診，力挺校友徐超斌醫師甫設立的南迴診所，在8月2日～12日間，服務當地居民。

位於台東縣大武鄉大武村的南迴診所，由醫療財團法人南迴基金會所設立，今年6月28日正式營運，以行動醫療為核心精神，提供定點門診與居家醫療兩大服務。院長徐超斌醫師長期投入改善南迴醫療，近年來以南迴基金會為主體，推動「行動醫療計畫」，先後藉由居家護理所、南迴診所的設置，讓更多南迴子弟返鄉為鄉親服務。

8月5日上午，卡努的外圍環流夾帶的風雨中，北醫杏青康輔社會醫療服務團所組成的金峰達仁太麻里社會服務隊，準時在達仁鄉森永社區服務中心進行義診，由黃閔哲藥師指導、倪吉宗大隊長（護理系2年級學生）領隊。曾在學生時期參加此社團的徐超斌，也再度與老戰友合體，帶領學弟妹一起為鄉親看診。

因擔心雨勢問題，社團學生在颱風出現後，組成車隊，繞著村莊挨家挨戶拜訪，宣導義診活動、接送居民前往義診場地。除了治療，物理治療師錢俊成、牙醫鄭翔宇、郭耀東、黃明裕，藥師劉興華、徐少柏也協助學員一同宣導衛教，為地方居民帶來正確的健康觀念，也進一步了解地方生活文化。

近年來，杏青社透過在屏東、台東等鄉城的義診經驗，落實著「服務是雙向的學習」的觀念，在提供協助的同時，不忘學習與了解地方文化，在對等的交流互動之中，可以形成更為友善的醫病關係，實踐醫療人文的全人照護精神。