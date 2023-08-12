民進黨新北市議員黃淑君今指出，新北市幅員遼闊，轄內公共路外停車場數有268處，但是服務人力僅有260人，流動率高，要求成立停管處，不僅可解決第一線公務人員工作壓力，也可提升服務品質。交通局表示，新北市停車場全數委外經營，未來將持續檢討業務發展所需及提升服務品質，適時調整政策方針，確保機關運作無虞。

黃淑君說，新北市現擁有403萬人口數，幅員遼闊，依據2022年數據，新北市境內公共路外停車場數有268處，且持續增加中，但新北市交通局停車營運科及停車管理科現職共有100人，加6處停管場現職人員160人，總計僅有260人，對比台北市停車管理處，管理300處公共路外停車場，預算員額就有828人，更不用說新北市停車管理科業務還包含各大地下停車場興建評估及執行。

黃淑君表示，新北市交通局業務繁重，現職公務員壓力爆棚，流動率高，無法穩定市府市政服務品質，現有多項管理業務雖大多委外營運，但是仍需市府派員監督服務品質，若不積極檢討成立停車管理處，恐影響到地方建設。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，交通局停管科現有編制人力著重於督導管理與查核工作，亦透過停車管理資訊系統優化升級，以提升行政效率，停車場興建工程都委託專案管理廠商協助先期規畫審查、設計諮詢及監造丶工程的發包作業。

交通局說明，目前六都僅北市、台中設有停管處，台南則於2021年裁撤停管處，北市停管處雖編制預算員額828人，但其轄管300場停車場中，有近半數屬政府自營，相對也需編制大量停車場管理人員及機電保養維修工作等專責人力。