蔡英文總統今(18)日下午前往新北市新莊，出席「新北市地政士公會第11屆第3次會員代表大會」，她致詞時提到，民進黨總統參選人、副總統賴清德說他因為剛返國不克前來，因此自己回說「你跑不到的地方我幫你跑」，另外也強調落實居住正義一直是政府的目標，自己的任期只剩9個多月，希望下個政府可以繼續落實。

新北市地政士公會第11屆第3次會員代表大會今(18)日下午在新莊舉辦，新北市民政局長汪禮國皆有出席致意，不過在總統來之前便雙雙提前離席，接著民進黨新北市議員張維倩、立法委員張宏陸以及國民黨立法委員林福德則陸續到場，最後蔡英文總統在下午5時許抵達會場。

蔡英文致詞時表示，自己在來的路上跟副賴清德通電話，他說很抱歉，今天剛回國事情很多不能來，自己便回「你跑不到的地方我幫你跑」，不過因為自己跟新北市地政士公會的交情不一般，對新北市地政士公會有特殊感情，所以自己不僅是幫他跑，也幫自己跑。

蔡英文說，感謝新北市地政士公會長年以來擔任政府與業界之間的重要橋樑，協助政府落實政策，大家的努力深受肯定，落實居住正義一直是政府的目標，這幾年政府在房屋供給方面，透過直接興建與包租代管的方式，來推社會住宅政策。

她表示，在需求方面，政府投入300億元的預算擴大租金補助，同時推出房貸支持方案，希望多管齊下能穩定房價，並減輕民眾居住負擔。

蔡英文指出，除此之外，地政士整體的專業規畫也市政府關注的議題，過去交易價格登載不實是地政士受罰，當時地政士公會經過7年的努力，終於在2019年促成修法，把登載不實的咎責對象改為交易雙方，進而保障地政士的職業與權益。

蔡英文強調，不動產學院在2021年設置，就是希望落實職前訓練，也鼓勵地政士繼續在專業領域學習精進，未來希望大家一起努力，也希望下個政府繼續這樣作。