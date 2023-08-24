近日在樹林區行人違規橫越路口、三重區小貨車闖紅燈撞擊行人、中和區分別發生計程車及公車轉彎未停讓行人事故，以及23日五股區酒駕撞擊行人事故。新北市交通局長鍾鳴時表示，針對轄內近日發生的行人重大交通事故，市府相關單位均於第一時間現場會勘，研議改善作為，努力達成交通事故0死亡。

鍾鳴時指出，交通部今年要求9大運輸業確實執行車輛駕駛路口停讓行人政策，新北市最早推動、最早執行並落實於公車服務評鑑。針對執法取締，2023年1-7月針對行人違規共取締近1.4萬件，較去年同期增加42％；車輛不停讓行人取締約2.3萬件，比去年同期增加225％。

另外，酒駕取締3227件，較去年同期增加14％。除了一般性取締酒駕勤務，每個月還另外安排7次擴大取締酒駕專案，並結合每周末防制危險駕車勤務，派遣至少7千警力，針對易飲酒場所如餐廳、夜店、KTV附近及易肇事路、時段加強取締酒後駕車，維護交通安全。

鍾鳴時表示，為有效防止事故發生，新北市於交通部道安會報進行2次專案報告，並由部長、專家學者指導與提出建議。針對行人通行安全，除需要地方政府從工程、教育、執法加強推動外，也建議中央針對不合時宜的交通法規與規範修訂應更明快，全國一致，幫助地方推動與執行。

鍾鳴時也另外建議立即擬訂短中長期交通安全提升計畫，呼籲交通部協助投入更多的資源給予新北市，所有用路人亦能全面提升對道路使用的謹慎，共同守護行人安全。

根據交通部統計，新北今年1-6月行人事故死亡18人，較去年同期減少4人；今年1-5月每10萬人行人死亡事故為0.4人，為六都最低。另外，今年1-6月酒駕死亡案件，較去年同期減少3人，酒駕受傷案件，也較去年同期減少37人。另外，今年1-5月每10萬人行人死亡事故為0.1人，最少人數排列六都排名第三，在今年7月道安記者會獲交通部肯定。

針對易肇事路口，交通局每年參照交通部計算標準，統計各路口交通事故肇事件數與嚴重性，至少檢討100處納入易肇事路口路段預警改善。5年來除逐校會勘完成211所國小通學巷改善，更接續進行120所國高中通學環境改善。今年起再針對71處捷運站周邊通行環境改善，並規畫設置450處路口為行人保護時相或早開。

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