曾姓男子是酒駕慣犯，已兩度酒駕入獄仍不知悔改，2020年又因酒後無照駕駛吃上18萬罰鍰，加上欠繳地價稅、房屋稅導致老家被法拍。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市曾姓男子是酒駕慣犯，已兩度酒駕入獄仍不知悔改，2020年又因酒後無照駕駛吃上18萬罰鍰，加上欠繳地價稅、房屋稅導致老家被法拍，因曾男搞失蹤不知去向，最後由哥哥優先承買曾男2分之1房地所有權，適時避免家產落入外人手中。

曾男之前因酒駕不能安全駕駛，分別在2015年、2018年被判刑3月、4月入獄服刑，沒想到曾男出獄後仍不知悔改，2020年5月20日中午12點54分許，酒後騎乘機車行經嘉義縣嘉朴公路22.5公里處是遇到警方攔檢，員警發現曾男早因酒駕被吊銷駕照，當場又拒絕接受酒測，重罰他18萬元，再加上曾男還欠繳地價稅、房屋稅及其他交通違規罰鍰等42萬餘元，之後被移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署受理執行後寄送繳納通知至曾男住處，都均未獲回應，執行人員之後前住現場執行，發現該處為曾男與家人同住居所，據曾男姐姐表示，曾男長年酗酒且多次酒駕、屢勸不聽，不過因曾男已多日未返家行蹤不明，家人不知其去向。

執行人員又連繫上曾男大哥，曾男大哥表示已幫弟弟善後還清多件民間欠債，且曾男還以共有房地設定抵押向他人借錢被人追債，目前已無法聯絡上他，對他欠繳的42萬多元，家人無意替其繳納，執行人員只好查封曾男與其兄共有的房地。

不動產查封後，執行人員一再試圖聯絡曾男及其家人，希望他們能在該房地拍賣前提出欠繳款項，或是申請分期繳納以停止拍賣程序，但是曾男及其家人卻對分署通知始終沒有回應，經多次通知未果後，分署進行曾男共有房地所有權的拍賣程序，在歷經2次減價的第3次拍賣時，某實業公司進場投標，以高於底價的51萬餘元拍定。

此時執行人員依法通知共有房地的曾家大哥，最後曾男大哥提出拍定價51萬餘元，優先承買其弟2分之1房地所有權，執行人員隨即塗銷查封登記。

嘉義分署表示，酒駕害人害己，更是會連累親人受累，嘉義分署持續強力執行酒駕裁罰案件，針對酒駕違規案件，會以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價。

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