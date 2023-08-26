新北市警局蘆洲分局三民所警員林宏勳、郭文盛，本周二（22日）清晨5時許巡邏時，發現一名機騎士闖紅燈，立即上前攔查，不料騎士見竟加速逃逸，警方尾隨3.5公里到三重順利將他攔停後，發現騎士酒測值高達0.58MG/L，全案依公共危險罪移送新北地檢偵辦。

據了解，該名謝姓男騎士（23歲）沿蘆洲區中山一路、三重區水漾路、重陽路逃逸，沿路闖越紅燈、未依規定使用燈光號誌、不依規定駛入來車道等交通違規情形，警方依追緝過程密錄器進行告發，及酒後駕車共10張罰單，罰金高達7萬元以上，並吊扣駕照2年。

騎士供稱，當天凌晨零時許與友人聚餐飲酒，到了早上想返回住處時，以為酒精已經代謝完畢，於是騎機車上路，在蘆洲區中山一路時為躲避員警告發闖紅燈罰單才會加速駛離。

蘆洲分局三民所副所長侯鴻傑呼籲，飲酒後會造成反應能力下降，容易發生交通事故，過量飲用更有可能傷害腦神經，飲酒過後請善用代駕或大眾運輸工具，保障自己以及其他用路人安全。

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