陳男遭警方攔查，見狀突然掉頭逆向行駛，逃逸過程中自撞分隔島就逮，原因竟是「無照怕被開單！」（圖／警方提供）

昨（28）日晚間22時許，高雄1名47歲陳姓男騎士載著43歲王姓男友人，行經鼓山區文信路與篤敬街口時未開頭燈，遭警方攔查，陳男見狀突然掉頭逆向行駛，逃逸過程中自撞分隔島就逮，原因竟是「無照怕被開單！」，警方除依公共危險罪嫌將機車騎士送辦外，另依道路交通管理處罰條例舉發5項違規在案。

警方表示，28日晚間22點多巡經鼓山區文信路與篤敬街口時，發現一部雙載機車（駕駛：陳男，乘客：王男）因未開頭燈，員警示意靠邊停車受檢，但機車騎士不但未停車，還掉頭加速離去，一路在博愛二路南往北方向逆向行駛逃逸，員警為保護用路人安全，立即呼叫線上警網攔截圍捕並鳴笛尾隨伺機攔停。

該機車在博愛二路北上逆向行駛後左轉新莊仔路口時，疑似轉彎失控自撞安全島，尾隨員警立即趨前壓制機車騎士及後座人員，陳男腳部輕微擦傷無須就醫(王男未受傷)。初步了解，陳、王兩人均為建築工人，前往鼓山區訪友途中遭警攔查，陳男因無照駕駛擔心遭開單才會逃逸。

進一步查證，陳、王2男並無酒駕、通緝或攜帶違禁品，全案警詢後，依其違規項目開具未依規定使用燈光、無照駕駛、未扣安全帽戴、拒檢逃逸、逆向行駛等5項違規當場製單告發，總計最高可處70700元，並將陳男依公共危險罪送辦。警方呼籲，民眾遇警攔查，請配合路邊停車受檢，避免逃逸行為造成更多違規，甚至造成用路人危險而得不償失。