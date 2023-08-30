台南1陳姓男子，於今年3月28日在一家超商內，趁店員不注意時偷了一個30元的鮪魚金飯糰得手後離開，店員在下班清點時發現報案，隔天陳男搭乘公車製安南區溪頂寮橋時，見1名女子在車上熟睡，竟以生殖器磨蹭女子左大腿，女子察覺有異後驚醒，陳男逃離，事後警方將他移送，台南地院依竊盜罪，累犯，處拘役15日，可易科罰金；又犯乘機猥褻罪，累犯，判刑7月。可上訴。

判決書指出，陳男於2023年3月28日14時許，在台南市某超商，徒手竊取商品架上價值30元之鮪魚金飯糰1個，得手後離去。經店長於同日16時許，清點商品數量發現遭竊後報警處理。

隔日上午7時30分許，陳男搭乘客運行經安南區溪頂寮橋時，見女子在車內座位上熟睡而處於不知抗拒之狀態，竟基於乘機猥褻之犯意，站在女子座位旁左側，以生殖器磨蹭女子左大腿之方式乘機猥褻，女子察覺有異後驚醒，於同日7時50分許報警處理。經檢察官偵結起訴。

法官審酌，被告並非無謀生能力之人，卻不思以正當途徑獲取所需，恣意竊取鮪魚金飯糰，顯缺乏尊重他人財產權之法治觀念；另為滿足己身性慾，趁女子熟睡不知抗拒之際，以生殖器磨蹭甲女左大腿，侵害女子性自主權，且被告有多次類似犯行，卻仍不知悔改，考量被告坦承犯行，依竊盜罪，累犯，處拘役15日，可易科罰金；乘機猥褻罪，累犯，判刑7月。可上訴。