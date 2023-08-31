嘉義縣違法屠宰聯合查緝小組日前和縣調查站聯手出擊，當場查到陳姓業者私宰活禽，鐵皮屋門口還擺了好幾籠活雞。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣違法屠宰聯合查緝小組日前和縣調查站聯手出擊，當場查到陳姓業者私宰活禽，並找到疑似要售出的屠體。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣違法屠宰聯合查緝小組日前和縣調查站聯手出擊，當場查到陳姓業者私宰活禽，並找到疑似要售出的屠體。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

陳姓業者自2014年起，接連被查到私宰活禽，近日嘉義縣調站因接獲民眾檢舉，與縣府展開聯合查緝，果然在太保市在一處偏僻小屋，當場查獲陳姓業者有私宰行為，並查獲活禽、雞隻屠體44隻，因陳姓業者是第3次被查獲的累犯，縣調站依畜牧法將他移送嘉義地檢署偵辦。

縣府農業處指出，嘉義縣違法屠宰聯合查緝小組日前和縣調查站聯手出擊，當場查到陳姓業者私宰活禽，不但找到疑似要售出的屠體，用來私宰雞隻的鐵皮屋門口還擺了好幾籠活雞，除當場沒收屠體送至化製場焚化，業者也被移送法辦。

農業處表示，為保障國人食肉安全，縣府農業、警察、衛生、環保、防疫、經發與農業部動植物防疫檢疫署等跨單位組成「違法屠宰聯合查緝小組」，不定期訪查遭檢舉的違法屠宰場所，查緝小組今年共發動52次聯合稽查，8月28日與嘉義縣調查站配合，查獲這起違法私宰案，且因陳姓業者已3犯，依畜牧法移送。

農業處表示，未在屠宰場屠宰供食用家禽，或販賣未經屠宰衛生檢查家禽屠體者，依畜牧法可處2萬元以上10萬以下罰鍰，如致危害人體健康而情節重大或再犯者，將處1年以下有期徒刑，籲私宰業者勿心存僥倖，以身試法。