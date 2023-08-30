台北市中山區今（30）日發生一起死亡意外。上午11時40分許，一名林姓機車騎士行經中山北路一段75號巷口時，前方一棵10餘公尺高大型楓香樹突然斷裂倒塌，當場砸中林男，造成林男重摔，血流滿面，當場失去生命跡象，警方獲報後抵達現場，即刻封鎖現場並實施CPR急救，待救護人員到場接手處理，送往馬偕醫院，稍早林男因傷勢過重，宣告不治。

目前中山北路一段外側車道仍封鎖中，員警於現場指揮交通持續管制中，並將釐清意外路樹斷裂原因。