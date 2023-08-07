血庫告急，為響應愛心，新北市中和地政事務所父親節上午在事務所門口舉行「新北地政，熱血防詐」活動，參與捐血活動的民眾可獲得精美好禮，歡迎民眾踴躍報名。中和地所指出，追蹤官方IG，並至「新北地政局」臉書粉絲專頁按讚，同時分享活動期間發布的防詐貼文，再贈1份精美小禮。

中和地所表示，國立台灣圖書館主辦的「2023台灣閱讀節」將本周六登場，中和地政事務所「280~愛幫您」服務隊配合當日活動，於下午3時30分至6時在現場進行不動產OX遊戲互動及追蹤該所官方IG送好禮活動，提供民眾法令諮詢及地籍異動即時通申請服務。

中和地所主任林泳玲表示，本次結合父親節檔期及圖書館人潮，辦理不動產宣導及諮詢服務，期能提升轄區居民守護財產安全意識，並加強地方連結。活動除了提供地政法令諮詢及便民服務宣導外，皆有受理民眾申辦「地籍異動即時通」服務，民眾可攜帶國民身分證到現場辦理。