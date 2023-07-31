颱風過後，時常可見貓、狗等小型動物屍體被沖刷至岸際，保育類水鹿是頭一回發現。（蕭嘉蕙攝）

保育類水鹿屍體今早不翼而飛，台東縣農業處將聯手保育單位追查下落，追究行為人是否觸犯野保法、動保法。（蕭嘉蕙攝）

噁！台東岸際驚見「漂流鹿」 萬蛆鑽屍畫面曝

杜蘇芮颱風離境，台東富岡沿岸出現大量漂流木滯留，昨傍晚意外驚見「漂流水鹿」，初判死亡長達3天以上，散發濃濃腐臭味，全屍布滿上萬隻蛆蟲，但今早卻不翼而飛，對此，台東縣農業處表示，依法禁止持有保育類野生動物屍體，將聯手保育單位追查下落。

台東富岡漁港沿岸充斥大量漂流木，木香氣息中混雜著腐肉惡臭味，因為不遠處的漂流木堆中躺著1具水鹿屍體，屍身爬滿上萬隻蛆蟲，據屍況判斷死亡至少3天。當地民眾紛紛表示，颱風過後，時常可見貓、狗等小型動物屍體被沖刷至岸際，但保育類水鹿倒是頭一回發現。

台東縣農業處長許家豪表示，杜蘇芮颱風大雨過後，在富岡周邊海域清拾漂流木的過程中，同仁通報發現1頭死亡水鹿，研判是隨卑南溪水暴漲沖刷而下，漂流過程中遭漂流木擊傷死亡。

杜蘇芮颱風離境後，台東縣農業處至今僅接獲1起水鹿陳屍通報，原定將會同環保單位進行焚化、掩埋等相關處置；未料，今早鹿屍已不翼而飛，疑似遭人私自載運，對此，農業處表示，行為人恐觸法，將聯手保育單位追查下落。

許家豪說明，水鹿為保育類野生動物，依法民眾禁止持有、飼養等行為，後續除了追查鹿屍流向外，也會追究行為人法律責任，是否觸犯野保法、動保法，另外，也提醒海岸邊若出現死亡動物大體，民眾應通報1999處理，切勿擅自拾取。