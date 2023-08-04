台東農民今天巡田時發現1隻烏龜，他隨即通知生態人士，經確認發現竟是瀕臨絕種的1級保育類柴棺龜，生態人士林耿弘指出，柴棺龜相當珍貴，因農事受到傷害。台東縣府農業處長許家豪表示，已將柴棺龜送往池上野灣野生動物救傷中心安置，並會找適當時間野放，呼籲民眾在野外發現務必通報。

這隻烏龜眼睛後方有條黃色的線，嘴角微微上揚，看起來像是在微笑，模樣可愛，經過辨識是台灣原生的柴棺龜。農民看到水田間有1塊黑黑的東西在動，想到出現野生烏龜多半是保育動物，隨即通知在地生態人士，後來才發現是一級瀕臨絕種保育類動物柴棺龜。

生態人士表示，農村叫柴棺龜為米龜，和稻田的關係很深，在池上鄉有多筆記錄都是在水田發現，柴棺龜很容易在農事的過程中受到傷害，希望以後能有政策保護這樣，例如通報獎勵等。

2年前台東曾有民眾私下購買1隻柴棺龜飼養遭人舉報，被警方查獲移送地檢署遭起訴，最後法院判刑6 個月徒刑，易科罰金18萬元整。

農業處長許家豪提醒，柴棺龜被列為一級保育類，未經許可持有被檢舉，會觸犯野生動物保育法，最重可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下的罰金。農業處會先將柴棺龜送往池上野灣野生動物救傷中心安置，並會找適當時間野放，民眾野外發現保育類烏龜，可打1999通報，縣府會派人妥置。