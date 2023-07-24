交通部次長祁文中今日進駐高雄港應變中心聽取天使輪處理情況(港務公司提供／簡立欣台北傳真)

已沉船的帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」漂出約600只空櫃，不過經空拍機搜群目前海面已淨空，圖為高屏溪出海口視角(港務公司提供／簡立欣台北傳真)

21日已沉船的帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」漂出約600只空櫃，目前已打撈約1／3。港務公司表示，經派遣空拍機積極搜索海域，今日巡查林園往北至中云港，往南至東港溪出海口，海面皆無油汙及漂浮貨櫃，往南至枋寮海域、皆無發現漂流貨櫃。

因應杜蘇芮颱風來襲，交通部次長祁文中今（24）日進駐高雄港應變中心，並要求航港局與港務公司加強「防颱應變」、「處理漂流貨櫃」及「防止天使輪船體滲出油汙」等三方面。

在防止滲出油汙方面，港務公司說明，海洋委員會已協調除汙船「麥寮海洋號」進駐高雄港，若天使輪有殘油洩漏時可即時吸附，避免油汙擴散影響周邊海域。

此外，棄船前油閥已關閉，右舷氣孔亦於23日封堵完成，另船艉尚有一處人孔蓋部分，港務公司已委請海事工程專業潛水團隊完成封堵作業。

在防颱和處理漂流貨櫃方面，考量杜蘇芮颱風預測路徑可能影響台灣，港務公司今、明兩日已找專業海事工程團隊持續監控及搜尋海域，優先處理有飄移風險的沿海及近岸擱淺漂流貨櫃。經海委會及海歷公司派遣空拍機積極搜索海域評估，今日巡查林園往北至中云港，往南至東港溪出海口，海面皆無油汙及漂浮貨櫃，往南至枋寮海域、皆無發現漂流貨櫃。港務公司也呼籲：若有過往船隻發現漂移貨櫃，亦請通報港務公司處理。

天使輪船體部分，港務公司找河海專家評估，該船目前位於水下37米深處坐底，向右傾斜3度，船體相對穩定且該區水域海床平坦，受颱風侵襲海流造成船體斷裂風險不高。