大聯盟勁旅光芒24日讓出了霸佔半季的美東王座，他們幾日前遭到強敵金鶯追上，當時兩隊差距非常小。經過這一波正面對決的4連戰，光芒1勝3負敗下陣來，金鶯以兩場勝差宣告篡位。目前金鶯61勝38負，光芒61勝42負，但是光芒的近況很差（3勝7敗），可能還會被金鶯擴大領先。

金鶯菜鳥內野手韓德森（Gunnar Henderson）說：「對於我這種沒有季後賽經驗的，這場比賽就像是季後賽，體驗一下這種感覺將會對我們很有幫助。」若無意外金鶯和光芒都可闖進今年季後賽，只是爭搶分區龍頭失敗的一方必須從外卡戰打起。雙方9月中還有最後一次4連戰。

系列賽最終戰，韓德森在第2局轟出兩分炮，光芒猛將迪亞茲（Yandy Diaz）第5局也回敬兩分炮追平比數。金鶯歐希恩（Ryan O'Hearn）第6局轟出超前的陽春炮，助隊在終場以5比3獲勝。

歐希恩說：「我講過很多次，加入金鶯有多麼特別，我享受每一次上陣機會。」皇家2018年開始重建，本季與運動家在爭奪最後一名。過去幾年歐希恩在皇家打得鬱悶，今年1月金鶯將他買來，他本季暴漲到0.313打擊率、攻擊指數0.886。