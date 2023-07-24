這下子塞爾維亞在今年8月25日開打的世界盃男籃賽奪冠呼聲大幅降低了！根據歐洲媒體《Mozzart Sports》在24日爆料，上季率領金塊奪冠的明星中鋒約基奇，將不會代表塞爾維亞出戰世界盃男籃賽，看來約基奇只想在今年夏天好好休息與玩他最愛的賽馬。

原本塞爾維亞男籃隊出動總教練佩西奇，以及新任隊長老鷹前鋒波達諾維奇兩人輪流找上約基奇當面溝通，希望可以說服約基奇代表塞爾維亞參加今年世界盃男籃，可惜仍遭婉拒，塞爾維亞在世界盃預賽被分在B組，同組對手有中國大陸、波多黎各與南蘇丹。

約基奇不僅是2021、2022年NBA年度MVP，上季更是帶領金塊奪下總冠軍，例行賽場均可拿24.5分、11.8籃板及9.8助攻的接近場均大三元數據，隨著他不願參加世界盃男籃賽，也讓塞爾維亞在世界盃的奪冠機率下跌，但仍具一定實力的塞爾維亞闖進16強應無問題。