剛從巫師跳槽到太陽的明星後衛畢爾，最近受訪時談到自己要被交易到太陽想法，「我心想太陽為什麼要交易戴文布克？這根本不可能發生，但很快發生了，布克在這裡，我也在這裡，還有杜蘭特與艾頓，怎麼想都不現實，這太棒了，我們每晚都有贏球機會。」

其實畢爾會有這種想法很正常，因為要從巫師把他換到太陽，他第一時間就會聯想到自己是跟戴文布克互換，實際上並非如此，他加盟太陽之後，將跟杜蘭特、戴文布克、艾頓、歐科吉等人組成超級豪華的先發陣容，也讓太陽下季爭冠呼聲大漲。

「我在整個交易過程當中情緒很激動，我在華盛頓待了很長的11年時間，我在巫師有很多朋友，離開那邊是個很難的決定，但也是必要的決定，」畢爾說，「這是全新的篇章，所以我很開心，不僅為了我，也為了巫師與太陽，我很開心得到全新機會。」

至於新球季的個人目標，畢爾表示，他還沒有真正考慮過，「但我想說，我想重新成為聯盟最佳的攻守雙向球員之一，表明我可以在高水準比賽當中競爭，不僅能打季後賽，還能贏下季後賽。我當然想要重返全明星賽，我真的相信自己可以入選年度球隊與全明星賽。」