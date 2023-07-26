Damar Hamlin shared a message of support for the James family. pic.twitter.com/OjRSHbEefx — SportsCenter (@SportsCenter) July 25, 2023

效力南加大的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），26日在球場訓練時因心臟驟停突然倒地，緊急送往醫院治療，所幸布朗尼已經脫離險境並離開加護病房，情況已經穩定下來。消息傳出後，體育界也為布朗尼祈禱早日康復和送上祝福。

沒有老爸的驚人體魄，布朗尼仍靠著後天不斷努力以及訓練，將自己從不被看好推向了首輪新秀的行列，詹姆斯已經預告想和兒子打球的期望，若在選秀會上選擇布朗尼，就等於是擁有了網羅詹姆斯的優先資格，也讓布朗尼的NBA之旅充滿亮麗前景。

布朗尼預計明年投入選秀，有機會在首輪被選中，布朗尼卻在此時不幸碰上心臟問題，可能將影響選秀行情，甚至連職業籃球都沒辦法打。過去作為熱火三巨頭的一員、詹皇前隊友波許（Chris Bosh），在2016年被檢查出肺部出現血栓狀況，為了安全著想，波許不得不在32歲的當打之年宣布退休。

布朗尼心臟驟停的消息引發體育界球星關注，今年1月NFL水牛城隊球員哈姆林（Damar Hamlin）在比賽中一次衝撞後，同樣也因為心臟驟停被緊急送醫，身體狀況好轉後，哈姆林在4月獲准重返NFL，他在推特寫下：「我為布朗尼和詹姆斯一家祈禱，就像你們過去為我做的那樣。」包含籃球名人堂名宿魔術強生（Magic Johnson）、塞爾提克球星塔圖（Jayson Tatum）、女子網壇傳奇比利珍金（Billie Jean King）及NBA熱火隊，紛紛發文為布朗尼獻上祝福。