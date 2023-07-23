ENDY HAS JOINED THE HOME RUN CLUB 👏 pic.twitter.com/oHFratx7YS — Pittsburgh Pirates (@Pirates) July 23, 2023

洛杉磯天使的主場4連勝在23日遭到海盜中斷，而且是慘遭海盜3比0完封，天使當家球星大谷翔平4打數掛零，苦吞3次三振。海盜並沒有特別厲害的投手，只是使用牛棚車輪戰，幸運碰上天使打線當機。天使全隊僅有4人敲出安打，這是他們在6月23日以來首度遭到完封，距離前次被道奇完封正好相隔1個月。

4局下半，天使靠著安打與四壞保送弄成無人出局滿壘，這時就算是滾地雙殺打也有機會得分。偏偏蔡斯（Matt Thaiss）內野平飛球被接進二壘手岡薩雷茲（Nick Gonzales）的手套，再丟給游擊手普蓋洛（Liover Peguero）解決二壘跑者沃德（Taylor Ward）完成雙殺。瑞福洛（Hunter Renfroe）接著吞下三振結束該半局。

天使滿壘失手，海盜隨即在5局上反擊，3支安打輕鬆拿下兩分。第6局在天使剛換投的時候，又有羅德里格茲（Endy Rodriguez）敲出生涯首轟。9局下天使靠著觸身球與四壞球攻上1出局滿壘，這時慘劇重演，凱比吉（Trey Cabbage）擊出投手前彈跳球，投手貝德納（David Bednar）傳本壘封殺三壘跑者，捕手再傳一壘完成再見雙殺！

明星賽之後的天使隊重振打擊，每場都可以拿到4分以上，甚至有一場輸球也拿了8分。今日天使非常倒楣，不但大谷熄火（沒有上壘），打線還兩度在滿壘遇到雙殺。