Yankees attempt to let this bunt go foul, umpires call it fair and Bobby Witt Jr. gets thrown out trying to take second base pic.twitter.com/PZJR107Uyr — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 22, 2023

洋基對皇家23日的大聯盟比賽出現怪異鏡頭，皇家小威特（Bobby Witt Jr.）第4局短棒奇襲點到三壘邊線，洋基三壘手勒馬修（DJ LeMahieu）、投手寇爾（Gerrit Cole）以及主審、捕手都跑來看球。結果主審誤判成界內球，小威特原先已經上一壘，卻貪心跑二壘遭到觸殺，終場洋基5比2獲勝。

那球從重播看來明顯是滾出界外了，三壘手勒馬修用手套把球弄到旁邊，但是後面跑過來的主審不太高興，伸手判定沒有出界。投手寇爾把球撿起來，赫然發現小威特還想溜上二壘，當場傳給游擊手沃普（Anthony Volpe）將小威特觸殺。紀錄上為小威特的一壘安打，他的「不義之財」來得快去得也快，寇爾該局沒有失分。

寇爾賽後說：「從我的角度看像是界內球，我有點不爽沒讓它滾更久一點（被勒馬修撥開），但我錯了，結果是我們趁機搶下1個出局數，證明勒馬修是正確的。」寇爾先發6.1局失2分表現優異，送出10次三振，打線支援來得太晚而無關勝敗。

第7局寇爾退場之後，洋基才有勒馬修轟出超前比分的陽春炮。第8局下，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）炸裂本季第13轟，增添兩分保險分守住勝利。洋基與紅襪暫時都是52勝47負，在美東並列第4名（墊底）。