Jarred Kelenic in tears as he discusses breaking his foot while kicking a cooler pic.twitter.com/wOEx9LFNrq — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 20, 2023

本季成績有所突破的水手前大物克蘭尼奇（Jarred Kelenic），20日比賽因打擊內容不佳，情緒失控的他回到休息室後狠踹飲水機，造成左腳骨折、飲水機損壞，對於自己一時的衝動，克蘭尼奇感到相當後悔。

水手主場3比6不敵雙城，勝率又回到5成，克蘭尼奇4打席敲出1支一壘安，但其他3次打擊機會，克蘭尼奇被三振2次，還打出雙殺打終結球隊攻勢。9局最後反攻機會，克蘭尼奇在球隊2人在壘時登場打擊，遭到雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）曲球三振，返回休息室後怒踢飲水機。

身為2018年選秀會首輪新秀，克蘭尼奇經由卡諾（Robinson Cano）交易案，從大都會轉戰水手。賽後克蘭尼奇接受X光檢查，雖然不必動刀，但他得在傷兵名單中待上至少10天，賽後他帶著眼淚和悔意向隊友們道歉，「我犯了錯，讓情緒掌握主導權，這感覺非常糟糕，尤其是對於這些隊友們，負面情緒影響了我，我會負起全責，這都要怪我，這種事不能發生。」

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，克蘭尼奇將會缺席一段時間，不過沒有具體復出時間，「我認為這不僅是他，對所有球員來說都值得借鑑，當他們無法獲得想要的結果，肯定會感到沮喪，但必須得控制自己的情緒，這也是身為職業球員的責任，他讓情緒影響自己，也間接影響了所有人。」