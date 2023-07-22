洋基22日將主戰捕手崔文紐（Jose Trevino）擺進10天傷兵名單，不過這位新科金手套得主表示，他的手腕韌帶遭逢撕裂傷勢，確定將接受手術，本賽季也宣告報銷，崔文紐的缺陣再替洋基戰力帶來沉重打擊。

崔文紐說，他的右手腕從春訓階段開始，就一直感到不舒服。本季崔文紐一直強忍著痛參賽，出賽55場比賽，繳出打擊率2成10，敲出4轟、15分打點，不過崔文紐最大的價值是在守備端，去年首次入選明星賽，還拿下生涯首座金手套獎。

對陣皇家賽前，洋基從小聯盟3A拉上另一位捕手羅特維德（Ben Rortvedt），將和東岡凱爾（Kyle Higashioka）共同分擔本壘指揮官的角色。羅特維德去年被雙城當成交易包裹，和唐納森（Josh Donaldson）、奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）一同來到洋基。

唐納森先前因跑向一壘時造成右小腿出現狀況，隔天被列入10天傷兵名單，隨後經由MRI（核磁共振）檢查，確認傷勢為右小腿三級拉傷，預計得到球季尾聲才會復出，這已經是他本季第2次進入傷兵名單，且主砲賈吉（Aaron Judge）目前暫無回歸時間表，3主力傷出增加洋基爭取季後賽資格的困難度。