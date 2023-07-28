Miles Mikolas's ejection after throwing at Happ for hitting Contreras on his backswing. pic.twitter.com/zGfmpoH8CD — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 28, 2023

紅雀老投手麥可拉斯（Miles Mikolas）渡過季初「爆爆樂」，近幾場先發成績回溫，但28日對陣小熊的例行賽，麥可拉斯因為替隊友出氣，對打者投出報復觸身球後，遭到裁判驅逐出場，寫下了今年單場最短出賽局數。

事情發生在1局上半，麥可拉斯開賽迅速解決陶企曼（Mike Tauchman）、霍納（Nico Hoerner）取得2人出局，緊接著哈普（Ian Happ）走進打擊區，2壞球後他鎖定88英哩滑球揮棒落空，但手中的球棒卻意外擊中了後方接捕的康崔拉斯（Willson Contreras），當場鮮血直流，康崔拉斯雖然還能夠起身，但在隊醫的建議下仍提前退場，由坎尼澤（Andrew Knizner）接替蹲捕。

康崔拉斯過去是小熊主戰捕手，和哈普是老相識，退場前2人也相互致意並擁抱，不過麥可拉斯仍決心替隊友復仇，他先用內角高球逼退哈普，接著1顆94英哩速球直接砸向臀部，哈普遭到觸身球後沒有太大情緒反應便走向一壘，但場上4名裁判開會討論後，認定麥可拉斯投出報復觸身球，當場將他和上前抗議的紅雀總教練馬爾莫（Oliver Marmol）驅逐。

紅雀換上哈德森（Dakota Hudson）緊急登板，但因熱身不足，連續投出保送造成滿壘後，小熊打者莫雷爾（Christopher Morel）敲出二壘打造成重傷害，小熊單局攻下3分，其中1分算在麥可拉斯頭上，因此成為敗投候選人，比賽來到8局下半，小熊9比3遙遙領先，麥可拉斯吞下本季第6敗的機率極大。