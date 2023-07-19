The bats were HOT on Tuesday. 🔥



12 teams scored 10+ runs. 😱 pic.twitter.com/QA5EiB4HIx — MLB (@MLB) July 19, 2023

大聯盟在美國時間7月18日（台灣19日）追平單日一項高分紀錄，其中4場比賽是雙方各打10分。巨人以11比10戰勝紅人，大都會11比10戰勝白襪，響尾蛇16比13戰勝勇士，皇家11比10戰勝老虎，都是9局打完沒有延長。此外還有道奇、守護者、小熊、雙城都是單場打了10分，小熊更以17比3屠殺國民。

前一次單日4場超大分是出現在1894年，那時候的比分本來就很大（球隊場均得分7.38分），本季球隊平均得分只有4.60，單日的比分已經是百年來最凶猛的一天。現在只要單方大幅落後就可能派野手登板處理敗戰，不過今日幾場大比分都是勢均力敵的打擊大戰，巨人與紅人之戰合計出動14名投手，擺出燒光牛棚也不退讓一分的決心。

We like it...



ANOTHER 💥 pic.twitter.com/PUEi7ykpdG — Chicago Cubs (@Cubs) July 19, 2023

小熊屠殺國民的比賽也沒有野手登板，因為小熊是在比賽後段才大爆發，第7局灌進6分，第8局灌進8分。近況欠佳的鈴木誠也卯起來打，6打數4安打、3打點，包含1發全壘打，打擊率略升至0.259。

這可能很接近大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）想要看到的結果，他祭出投球計時器、取締黏性物質、限制牽制次數，處處刁難投手想要「製造更多play」以增加比賽的可看性。通常大分比賽耗時較長，但皇家與老虎之戰只用了2小時28分，打得又狠又迅速。