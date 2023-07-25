洛杉磯天使在明星賽後的主場9連戰取得6勝3負佳績，並以51勝49負重返5成勝率。然而這不表示陣中球星大谷翔平就安全了，大聯盟記者莫洛西（Jon Paul Morosi）報導天使球團近日仍繼續與其他球隊談論交易大谷的方案，距離交易截止日還剩下最後1周了。

明星賽後的消息指出，天使需要在這波主場9連戰找到季後賽的希望，但是結果差強人意，天使仍被看衰只有9.6%機率打進季後賽。畢竟其他競爭者也在贏球，天使所在的美聯西區就有遊騎兵、太空人兩支勁旅佔走了分區冠軍與1席外卡，天使必須和美東豪強金鶯、光芒、藍鳥、紅襪、洋基爭搶最後兩個席位，難度非常高。

同時大谷在這次9連戰表現精采，他是大聯盟最厲害的打者，36支全壘打、長打率0.674、總攻擊指數1.072、標準化攻擊指數（OPS+）達到186，多項打擊數據皆是全聯盟之冠。這些都讓天使有機會以更好的價碼將大谷賣出。

美媒ESPN引述某位球團老闆的意見，他認為關鍵在於天使是否有機會在自由市場簽回大谷（人跑了就是什麼都沒有了），只要天使還有希望挽回大谷，老闆莫雷諾（Arte Moreno）可能就不會想在這時候賣掉他。