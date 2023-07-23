新竹台大分院於23日響應台大醫院128年院慶舉辦義診與親子存健康活動。（新竹台大分院提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹台大分院於23日響應台大醫院128年院慶舉辦義診與親子存健康活動，並安排廢棄藥品如何回收、用藥安全、病安等衛教宣導外，也為250名已預約掛號的40歲以上民眾免費檢查腹部超音波，另提供專業心臟聽診及簡易瓣膜評估等檢查，期望透過非侵入性、無輻射的超音波檢查，降低民眾對於檢查的恐懼。

新竹台大分院於生醫醫院竹北院區舉辦「大手牽小手『心肝寶貝』一起來存健康」活動，透過義診、衛教闖關小遊戲等，讓民眾藉由有趣的小互動，學習如何守護自己及家人的健康。

根據衛生福利部的資料，國人癌症10大死因，肝癌位居第2位，僅次於肺癌，另於今年3月公布的資料，心臟病是女性10大死因的第2位。院長余忠仁表示，保心護肝工作刻不容緩，今年以大手牽小手心肝寶貝一起來存健康作為主題，一方面傳達疾病預防是不分性別、年齡大小的觀念，另一方面則呼籲民眾正視相關疾病，以達及早發現、及早治療效益。

新竹台大分院與肝病防治學術基金會多年來合作辦理過數場大型保肝護肝活動，肝基會於2021、2022年推動全民腹超活動後，今年再次結合全台16縣市各大醫療院所，同步篩檢，希望結合社會各界愛心及力量共同執行免費腹部超音波檢查活，藉由簡單、無痛、零輻射、確診率高的腹部超音波檢查，早期發現肝癌，並且有效治療。

內科部也與台灣介入性心臟血管醫學會合作，宣導聽心音、找心病的觀念，由4名心臟內科醫師以手持式心臟超音波為病人進行簡易瓣膜評估及專業心臟聽診，並提醒民眾定期篩檢，提早發現主動脈狹窄或其他瓣膜性心臟疾病。