員警帥智聽聞是有病患急救醫，立即騎上警用機車鳴起警報器開道。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

在員警鳴警報器開道下，短短6分鐘即將黃男送抵醫院救治。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

69歲黃姓男子日前和友人至大坑宮廟祈福突然心臟病發，友人心急如焚載著病患下山途中，見到路口有員警執勤立即求救，警方見狀況危急鳴笛飛車開道，短短6分鐘即將黃男送往醫院及時接受適當治療，也順利將黃男從鬼門關中救回一命。

台中市第五分局東山派出所警員王帥智日前下午在大坑九號步道外路口執行守望勤務，突然一名男子從對向車陣中開門下車，穿越馬路來向王員求救，突如其來的舉動也讓警方錯愕，男子趕緊表示其友人心臟病發急需開道送醫。

王帥智聽聞是有病患急救醫，立即騎上警用機車鳴起警報器開道，示意男子開車跟隨在後，路上遇到車陣也指揮排除，車輛見狀也紛紛讓道，僅花費短短6分鐘，平安抵達醫院救治順利將病患護送至慈濟醫院，後續也協助通知黃男之家屬至醫院陪同。

到達醫院後警方了解，黃姓男子本患有心臟病，當日與兩名友人一同至大坑山上之宮廟問事，過程中突然感到身體不適，兩名友人立即將其載送下山就醫，正著急卡在車陣中時，看見路口有警察想到向其求救，幸而順利載送就醫，友人對於警方協助送醫頻頻表示感謝。

警方呼籲，民眾如遇疾病救護案件，可優先叫救護車，除能初步得到合適救護，也可把握黃金搶救時間。也提醒用路人，路上如聽到救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向，遵從指揮讓道讓病患順利救醫。