彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義，今天下午驚傳倒臥在田間，送醫搶救後宣告不治，警方初步調查，懷疑是熱衰竭或心肌梗塞猝逝，不過真正死因仍有待檢方與法醫釐清；縣府民政處表示遺憾，依法先由公所派員代理，並於3個月內進行補選。

陳信義過去曾因「皮包骨3兄弟」慘成箭靶，原因是好修里內葉姓三兄弟因生活貧困，三餐不繼瘦成皮包骨，其中大哥因營養不良病逝，引發網友熱議，認為里長不聞不問，不過事實上里長相當關心葉家兄弟，葉家三兄弟的老二在家暈倒，也是他發現主動送醫。

和美警方今天下午3點左右接獲民眾報案，發現里長陳信義倒臥在田間，警消到達現場發現陳信義已經無意識，呼吸及脈搏停止，立即施予急救，並將其送醫急救，不過經醫院搶救後，仍宣告不治。

據了解，65歲的陳信義今天中午12點左右跟友人表示要到田裡整田，下午3點半左右被民眾發現倒臥田裡，這幾天天氣炎熱，是否因為熱衰竭猝死，8月1日將由彰化地檢署檢察官與法醫鑑定，才能釐清真正死因。

對此縣府民政處表示，對於陳信義猝逝深表遺憾，將依法先由公所派員代理里長職務，依規定將會在3個月內進行補選。