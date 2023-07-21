民歌天后鄭怡近年轉向戲劇發展，日前她和嚴正嵐、導演瞿友寧為奇幻刑偵靈異愛情喜劇《地獄里長》宣傳，到ToTo主持的《幕前幕後偷偷看》節目中聊拍戲趣事。愛看劇的鄭怡，在嚴正嵐的演唱會上遇見瞿友寧，她毛遂自薦，希望有機會可以演戲，瞿友寧起初認為鄭怡隨口說說而已，還是安排她在電影《刻在你心底的名字》裡安排演出，但畫面全被剪光光。

這次在《地獄里長》續緣份，鄭怡笑說自己是本劇「床戲」擔當，躺最多床次，包含急診床、病房床、家裡床。瞿友寧導相信好的歌手能詮釋歌曲，一定能詮釋戲劇情緒，後來以不經意的聊天撥動情緒，讓演員能自然而然展現自己的情感，像為了下一場戲鋪陳，他故意和鄭怡聊聊兒子近況，鄭怡想到看兒子上飛機的不捨情緒，一連哭了兩個小時，花了兩天時間才抽離情緒。鄭怡拍戲拍上癮，坦言曾想過想拿金鐘，但立即被瞿導吐槽：「很難。」

為了給嚴正嵐不一樣的形象與體態，瞿友寧要求她整部戲都得穿13公分高跟鞋，穿到腳上長水泡、長繭。瞿友寧坦言從嚴正嵐16歲就認識她，希望把她拉出舒適圈，「現在就是要把她逼到懸崖邊，說妳跳還是我跳，才讓她在這部劇中完全跳脫過去狀態。」嚴正嵐和鄭怡劇裡演母女，鄭怡笑說2人很有緣份，嚴正嵐是她回台認識的第一位年輕藝人，「本來還想介紹兒子給她。」

片尾曲瞿友寧親自填詞〈看破思念〉，由倪安東演唱。瞿友寧原本寫國語詞，但希望能更接地氣因此改成閩南語，他說劇裡隱藏了很多想跟媽媽說的話，是心裡最深但最想說的話，也透過這部劇對媽媽偷偷說。

鄭怡則在節目上表示想偷偷跟老公說，「因爲拍戲時間很長，常常不在家辛苦你了。」而嚴正嵐哽咽表示想跟離世的爸爸說很思念他，「之前思念不容易說出口，但因為拍攝這部劇，讓我更理解愛，也更能說出愛。」更多精彩訪問內容都在POP Radio 7月23日晚上6點播出《幕前幕後偷偷看》。