陳珮騏在《天道》中面臨各種崩潰。（三立提供）

陳珮騏在《天道》中與老公王振復關係出現變化（三立提供）

陳珮騏在三立8點台劇《天道》中被最信任的養父背叛，與丈夫王振復關係也出現裂痕，讓世界崩塌的她情緒崩潰。由於最近劇中情緒都非常激烈，她不只氣管發炎聲音沙啞，她表示日前拍攝一場從樓梯摔下的戲，喊完之後隔天整個聲音就沒了，完全出不了聲音，還好編劇調整劇情，讓她可以在家休息3天，一直吃藥治療，沒想到等到稍微有點聲音了，重情緒的劇情來了，「開始又哭又喊，昨天前天最慘，講話到最後聲音是硬推上去的，滿像以前聲帶長繭那樣，其實這一次我很緊張，因為我很害怕又第3次長繭。」

雖拍攝辛苦，陳珮騏卻坦言是開心的，她說已好幾年沒有拍8點檔時有這種熱忱，現在找回來了，她記得上一部有熱忱的是《一家人》，當時跟現在一樣，雖然好累好累，但因為角色真好，然後好到大家都非常有熱忱，所以她都撐住了。她覺得《天道》有個很棒的地方，就是每個角色都有他可憐的地方，每個人也都有他很可惡的地方，這部戲是以復仇為主軸，其實每一個人都是身上帶著很多挫折、經歷，或是各種狀況，表演層次很多。

最讓陳珮騏觸動的就是編劇的劇情或台詞完打中她，像有一句台詞是「我們離婚吧，放彼此自由」， 這句話她就在真實人生對前夫講過，「我覺得戲劇就是生活，它是建構在現實世界上面。」以前演《牽手》時，她飾演的江美美要離婚時，還跪下來跟公婆拜別，陳珮騏也做過類似的事情，她還記得當初要播出時，大家都說怎麼可能離婚還會拜別公婆。

這次拍她三番兩次摔樓梯，但肚子裡的小孩卻流不掉，陳珮騏說自己就是一個活生生的例子，有點感觸說：「我媽媽曾經告訴我，她當年怎麼想把我流掉，但我就死賴著媽媽不走，所以要說我就是那個戲中的『魔胎』也不為過。」

她在18、19歲時發現自己有憂鬱症，現在回想發現跟家庭背景比較混亂有關，雖然從小到大，她都會跟很多朋友聊家裡的事、自己的事、親人的事，但是後來都發現只是在講故事給朋友聽，並沒有真正清理自己；最近劇情情緒重，陳珮騏認為演戲多年的累積已經會去控制情緒了，「因為我一直都是屬於公私分得很清楚的人，就像在工作的時候，我可以面對觀眾或者是面對很多人，可是當我收了工，我就是一個很內向然後很容易恐懼的人，當我戲下了以後，就是一喊卡就是卡了。」

她笑說自己以前會鑽牛角尖，但這幾年改變很多，但是偶爾還是會遇到那種走不出去的時候，她就會告訴自己「沒關係現在解決不了，我們就這樣放著吧！」如果遇不開心或是有什麼心裡的話，她通常都不講，就是悶在家裡，自己思考自己消化，盡量報喜不報憂。