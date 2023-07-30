藝人NONO（陳宣裕）最近捲入性騷擾疑雲，遭網紅小紅老師等20多名受害者跳出來指控並提告，對此，經紀人先前回應那就交由司法處理，而和他結婚10年的朱海君不離不棄，先前駁斥兩人離婚。外界對這段婚姻也持觀察態度，作家H最近則在節目上斷言NONO夫妻「肯定會離婚」，目前應該是卡在公眾人物的面子而已。

NONO出事後，朱海君仍繼續跑原定活動，先前被網友拍到她出席商演唱歌時轉身拭淚，有傳言指兩人已經離婚，對此，朱海君經紀人原本表示不回應，後來再強調「沒有離婚」。至於兩人婚姻未來發展為何？作家H在《新聞挖挖哇》認為他們應該會離婚，並舉例先前「蛇姬」林采緹老公胡睿兒惹事，女方第一時間也稱不會離婚，等新聞媒體不再關注時才默默宣布離婚。

【精華版】NONO近況太驚人！作家H揭內幕朱海君肯定會離婚

作家H指出，公眾人物在遇到公關危機時的反應和一般人不同，必須要做出一個形象是「我不會第一時間灑手不管」，台灣一般家庭的夫妻也會有這種面子問題，於公於私來說，因為朱海君也是公眾人物，若丈夫最後真的被判刑仍不離婚，於公代表她還是支持老公，會被視為「站在MeToo對立面」；於私，如果NONO被證實真的有做那些事，她身為一個妻子不離婚可能會被外界質疑價值觀扭曲。

作家H進一步說，他覺得朱海君現階段還不會出手，因為官司還沒有判決，還不知道另一半是否有罪，她應該也先支持NONO無罪，但如果未來被判有罪，「不離的話很難」。而呂文婉也說，朱海君目前動態很神秘，沒有更新社群網站，朋友也不知道她近況，她也明白就這件事情來說，身為當事人的妻子真的是很大的折磨。

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