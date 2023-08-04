台南市警一分局副分局長陳猷元說明員警涉及性騷擾案的處分。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市警一分局周姓員警6月中旬接獲一名女子來電詢問八大營業取締問題，事後兩人互加line，女子以line詢問「能否不要舉發某轄區護膚店、SPA會館？」周員回以「那我有什麼好處？你要陪我嗎？」遭女子指控性騷擾。警分局審議認定周言詞帶有性暗示，影響警譽重大，記一大過處分，全案也已函送南檢。

先前Me Too風暴正炙，警方6月間接獲這起員警涉及性騷擾案，相當重視，隨即召開性騷擾事件調查小組。據了解，這名女子雖在台南工作，但她拿著雙方錄音檔向台中警方報案。

據指出，女子因6月間致電台南市警一分局勤務中心詢問八大行業相關取締事宜，當時周員接了這通電話，雙方互留電話、LINE。過沒多久，女子詢問周員，有沒有什麼方法可以不要針對轄區SPA會館等店家臨檢、舉發，周員一句「不是錢的問題，那你要陪我嗎？」女方回答「陪你，那個嗎？」周則回「要嗎」。

女方隔一陣子後，覺得不舒服，認為警察對話帶有「性暗示」，已經涉及性騷擾，因此持電話錄音檔向台中的警察局報案。台南市警一分局獲報後，隨即找來周員調查，周否認性騷擾，認為自己根本沒講到與「性」相關言詞。

不過，警方根據女方提供完整錄音檔，經召開性騷擾調查處理小組會議審議，認周有以帶有性暗示的言語性騷擾成立。

台南市警一分局今天表示，周違反性騷擾防治法規定事證明確，且有假借職務之便，要求對方提供性服務作為等價交換的不法意圖，影響警譽重大，擬核予周員一大過處分，主管則連帶處分一小過，相關懲處仍待市警局考績委員會審議後裁定，全案也已函送南檢。

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