Janet帶2歲兒子Dylan出席活動。（池宗玲攝）

Janet（謝怡芬）今（30日）帶2歲大的兒子Dylan出席生殖醫學暨試管嬰兒中心記者會，Dylan首度出席公開活動，安靜、乖巧的在旁邊陪伴。目前育有2個兒子的她，有考慮第3胎？一直都想要有女兒的她微微搖頭笑說：「我43歲了，體力也是一個問題，我們有時顧小孩一對一已經來不及，如果一打三的話，我可能會離婚」。

35歲進行凍卵手術的她，41歲經過植入胚胎手術產下Dylan，她透露目前台灣還存有一個健康胚胎，「當初有成功2個，一個最好的就是Dylan，另一個我們稱作『炒蛋』，每次回來都有考慮，但如果又是男生的話我們會瘋掉，顧2個男生真的很累。」

Janet與老公George（吳宇衛）近日帶2個小孩回台灣，爸媽的細心照料讓從小阿公阿嬤帶大的她很感恩，「媽媽真的大大大幫忙，不只省保母費，就是讓人很放心，我也是阿嬤帶大的，所以我希望我的小孩有阿公阿嬤在旁邊陪伴，學一點台語，他們現在會講『唉唷威』、『呷罷』」，她透露大兒子除了中文可以溝通，也比較會講台語。

她再爆料，2個兒子雖然相差3歲，但常會吵架、打架，「他們是最好的朋友又是敵人，任何東西都可以吵也可以玩，吵架也都一秒和好」，每次都是誰贏？她笑說不一定，「Dylan現在也不會讓，哥哥如果碰他，他不會控制力道反擊，像有次哥哥假裝咬他，他就直接咬回去。」