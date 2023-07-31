擁有「玉女掌門人」美稱的香港女星周慧敏，2009年與香港科幻小說家倪匡的兒子倪震結婚，但男方因交往期間爆出緋聞，因此外界相當不看好這段婚姻，而近期微博常傳周慧敏已經秘密離婚，且還是淨身出戶；對此，周慧敏首度公開回應了。

根據《香港01》報導，周慧敏與老公倪震近來傳出婚變離婚傳言，周慧敏也首度公開回應，直言從小就看慣了不實謠言，更透露夫妻倆看見消息時的反應「我們只是笑一笑，因為這些看起來就是很假的」，因此也不會認真看待。

事實上，周慧敏1989年與倪震在電視節目中相識相戀，但卻在1993年分手，時隔三年後復合，直到2008年倪震突被爆料與女大生在夜店互動親密，讓周慧敏一度單方面宣布分手，怎料在兩個星期後兩人突然宣布結婚，震驚眾人。

之後兩人的婚姻狀態備受外界關注，而近期傳出婚變傳聞時，其實周慧敏早在IG上曬出一張「斑鳩」照片，並寫道：「初時還以為是鴿子，謝謝支援者告訴我其實是斑鳩。在家裡都能夠賞鳥，讓我和先生都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了」暗示夫妻感情融洽。