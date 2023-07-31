50歲加拿大籍男星夏克立與黃嘉千16年婚姻於去年畫下句點，兩人離婚官司並於去年9月開打。昨(30)日傳出兩人於加拿大的訴訟結果出爐，法院判夏克立並無相關不法行為，其被黃嘉千指控的罪名不成立。

夏克立與黃嘉千離婚後，兩人婚變原因讓親友們紛紛跳出來護航，雙方也在台灣、加拿大兩地進行離婚官司，去年夏克立友人則透露，他赴大陸工作賺的數百萬美元收入，全都進了黃嘉千帳戶，至於被爆料上酒店，他質疑夏克立很有可能是遭人設計。黃嘉千友人則爆出，他曾家暴疑雲。對此，夏克立駁斥：「這完全是謊言！根本沒有證據」，接著解釋不來台灣是怕被「某些人」冠上不實指控跟罪名，更將離婚官司比喻為「加拿大版的強尼戴普案」，強調自己才是整起事件的受害者。

對此，據《三立新聞網》報導，今傳出夏克立加拿大部分官司判決已出爐，「夏克立被其疏離之配偶指控犯有刑事行為之案，目前已經確認夏克立現在以及一直以來並無任何不法行為，並將其上的的所有指控全數撤除。」

而根據《壹蘋新聞網》報導，夏克立證實加拿大部分官司判決結果，強調「我是無辜的，就像我一直說的那樣」，接下來將帶著證據到台灣繼續官司。至於黃嘉千則並未回應。

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