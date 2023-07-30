48歲女星神田宇乃（神田うの）以廣告模特兒身分出道，在許多綜藝節目亮相逐漸打開知名度，2007年她嫁給博弈小開西村拓郎，從此開始奢靡貴婦生活，高調帶女兒搭直升機去參加集訓，今年7月傳出丈夫出軌年輕女子的報導，而神田宇乃雖然沒說什麼，卻默默做了一件事向小三示威。

神田宇乃今日在社群平台曬出與直升機的合照，除了小孩，老公也入鏡了，她親暱摟著西村拓郎，男方也回摟她的腰，夫妻感情看起來相當恩愛，神田宇乃寫下：「穿上去年爸爸送給我、我很喜歡的T恤與運動鞋，去看隅田川花火，大家好興奮啊，感謝爸爸的邀請，度過了很愉快的時光。」不過令人注意的是，她穿的名牌白上衣與黑色帽子神似與丈夫同框的年輕女子，拍照姿勢也和報導中的小三一模一樣，似乎是變相宣示主權。

根據《女性SEVEN》報導，7月中日媒拍到西村拓郎和一名女子在街頭親密互動，該女子個子很高，看起來十分漂亮，看上去年紀比神田宇乃小了20歲，兩人在街邊等車時，女子把手放在西村拓郎身上，兩人乘車前往西村拓郎的東京豪華公寓，到了隔天女子也沒有走出公寓，似乎是與西村拓郎一起過夜了。不過這已經不是第一次傳出軌了，神田宇乃結婚不到半年，丈夫就被傳出和小三去溫泉旅行，就算結婚後兩人也並未住在一起，神田宇乃住在父母的房子內，與西村拓郎的公寓有10分鐘車程。