天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，明（30）日將於香港殯儀館舉行告別式，後天進行火化儀式，雖相隔兩地，但作家柳喪彪透露台灣的粉絲集資買下北中南的廣告牆，播放李玟影片讓眾人追思。

兩性作家柳喪彪在facebook粉專透露有加進一個「緬懷CoCo李玟」的Line社群，前天（28）中午有人提議在李玟追思會當天放電視牆廣告來追憶，許多人因此動員籌畫，在短短不到一天的時間裡集資、詢問全台廣告牆、向唱片公司請求MV版權以及做出追思影片，柳喪彪有感而發：「可能是冥冥之中，CoCo Lee 李玟看到了我們的心意所以幫了我們一把；也可能是大家從未忘記過，CoCo曾經帶給我們的美好......這一切的進行都非常地順利。」

粉絲們要到台灣索尼音樂、華納音樂、詞曲創作人GJ 蔣卓嘉的免費授權，，廣告公司老闆娘還多送兩天的放映，大氣表示：「假日人比較多，看的人也比較多，算是紀念一代歌手CoCo～」柳喪彪也貼出集資的名單，與放映廣告的地址，有台北、新竹、台中、高雄，暖心行為讓不少網友表示：「真的真的好感謝妳跟這些鼎力相助的每一位貴人」、「真是不可思議，妳們真的很棒」、「感謝妳的行動力，在那麼短的時間完成任務」。

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