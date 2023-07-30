大陸45歲男演員王東曾演過《克拉戀人》、《流星花園》、《大軍師司馬懿之軍師聯盟》等影視作品，去年遭妻子爆出家暴，事發後跪下來求妻子刪除影片，今日王東與妻子同框發布影片，在影片中對妻子道歉，妻子也表示和好了，讓許多網友感到不解。

王東28日和妻子在抖音以「王東夫婦」發布影片，妻子開頭就問「你打完我之後你現在後悔嗎？」，王東表示：「我對這件事情的印象，沒有後悔兩字，都是懊悔、自責，無時無刻不自責自己，我沒有辦法用後悔這兩個字來形容我那個時候的行為」，說著說著兩人都默默泛淚，王東直言不敢相信妻子可以坐在他身邊原諒他，「我在這裡我還要鄭重的跟妳道一次歉，還道很多次歉都行，對不起老婆，我錯了，我錯得太離譜了，我不應該動手打妳」，深刻認知到自己的行為對家庭造成了傷害，接著王東問老婆是否後悔把家暴的影片放上網，妻子表示不後悔，王東坦言妻子給他了家的感覺，自己其實很依賴妻子。

妻子接著反省自己在王東生病時沒有第一陪伴他度過，這是她作為妻子沒有做好的地方，未來會對王東更多理解和包容，也會再給他機會。影片曝光後，許多網友都表示不理解：「這很難評，我祝他們幸福吧」、「暴力真的可以原諒嗎？」、「家暴只有0和無數次」、「愛能止痛，下次被打別出來發聲」。

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