田馥甄（右）今晚邀來魏如萱擔任嘉賓，同台默契對唱。（羅永銘攝）

金曲歌后田馥甄4度攻蛋，5日起在台北小巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會台北最終場，同是突破她個人開唱紀錄橫跨2周、唱5場。田馥甄一登場，身穿一襲連身白袍裝，仙氣飄飄，透過清澈嘹亮歌聲清唱演唱會同名歌曲〈一一〉。

她開心與粉絲打招呼，笑說：「確定這是一一相遇的聲音，不是小巨蛋蚊子的聲音，所以我就放心地把我的蚊帳給脫下。」不過也有粉絲笑稱這套服裝像是「觀世音降臨」，十分有特色。

田馥甄打破過往零嘉賓的習慣，首場邀來同為金曲歌后的魏如萱（娃娃）擔任嘉賓助陣，2人默契對唱〈底里歇斯〉、〈你是不會當樹嗎〉，豈料娃娃突然不按牌理出牌，自薦要加碼唱歌，讓田馥甄一度無法招架，笑虧，「請神容易送神難。」

田馥甄、魏如萱見面開心相擁，田馥甄開心形容，能與魏如萱同台飆唱是圓夢了，「我想跟粉絲分享，我跟我喜歡的歌手一起站在台上」，接著澄清，粉絲可能誤以為她們是同一家唱片公司才會同台對唱，強調：「鄭重宣布，娃娃是我喜歡歌手。」還興奮說：「沒想到妳願意來當我的嘉賓，我是很怕麻煩別人，但很開心妳願意來。」

沒想到魏如萱突然提議：「妳想上廁所嗎？我可以多唱〈你啊你啊〉。」讓田馥甄打趣回：「現在有點後悔了，我很怕尷尬，完蛋了，要怎麼送（娃娃）下去？」粉絲們熱情尖叫，娃娃則嗨喊：「有尖叫聲，我就下去。」

2人在台上互動逗趣，魏如萱也幽默分享，因為田馥甄演唱會門票瞬間秒殺，但她的票都賣不完，之前還到田馥甄社群留言催票，昨笑喊：「賣一張是一張，好像有動（賣出），我今天來演唱會想拿一些好運，讓我門票賣快一點。」田馥甄在台上最後表示，「有看到娃娃在我社群留言來賣票，想說這個我要回嗎？」當田馥甄一送走娃娃後，鬆一口氣說：「以為有嘉賓，我會比較涼，沒想到我腋下發熱，因為我社交比較拙劣。」