陳妍希日前也為《但願人長久》在微博宣傳。（翻攝自陳妍希微博）

陳妍希、何潤東等人在2018年拍攝的鄧麗君傳奇《但願人長久》，經過5年終於撥雲見日，原先定檔將在5日江蘇衛視、東方衛視、北京衛視3頻道黃金時段播出、2串流平台隆重開播，連官方微博都已釋出視覺海報、陳妍希等主演也轉發海報宣傳，不料播出當日竟遭撤檔；該劇其實在2021年也慘遭撤檔一次，撤檔原因目前不得而知，命運多舛。

外傳當時角逐鄧麗君角色的女演員除了陳妍希以外，還有趙麗穎、林依晨，因為鄧麗君三哥希望由台灣演員演出，精選過後由陳妍希勝出。陳妍希當年為了詮釋一代巨星，特意前往香港、日本、泰國等地探訪鄧麗君足跡，深入了解角色，也積極訓練唱功，鄧麗君三哥對於陳妍希的努力感到十分感動，也讚許她的演技。

而演員柯朋宇也參與演出，飾演日本導遊，與周厚安有不少對手戲；拍攝長達七個月，場景橫跨日本、泰國等地。柯朋宇日前受訪時還開心笑說接到定檔消息，「好像中統一發票的感覺。」沒想到該劇又遭撤檔。