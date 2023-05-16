39歲女星陳妍希當年憑藉電影《那些年，我們一起追的女孩》中的資優生「沈佳宜」，綁著高馬尾的清純模樣迷暈萬千少年，更獲得「國民初戀」的封號，2016年她嫁給演員陳曉，並生下1子，便將演藝重心擺在大陸。近日，她即將迎來40歲生日，與好姊妹楊丞琳曬出慶祝合照，不過陳妍希似乎將照片P過頭，導致楊丞琳下巴大走鐘，嚇壞不少網友。

女星陳妍希即將於本月底31日迎來40歲生日，她在15日於社群平台曬出自己與好姐妹楊丞琳的自拍合照，配文寫道：「生日那天因為工作不能在一起，妳特地買了個蛋糕幫我提前慶生，妳一直都是我最溫暖最甜蜜的依靠，愛妳。」

從陳妍希曬出的照片中，可見她戴著一頂桃粉紅鴨舌帽，身穿白色大學T，少女感超強，而楊丞琳則穿著黑色上衣，兩人臉靠再一起，面對鏡頭比出勝利手勢，然而楊丞琳側臉線條相當不自然，不但與脖子的膚色相差甚大，臉型隨之變形，頭部與手的比例更是看起來相當不自然。

慶生日的畫面曝光後，不少粉絲留言祝福：「一輩子的好朋友！每天開心！」、「友誼長存。」、「好朋友就是有多忙，都會記得妳的生日，好羨慕啊！」、「一直這麼好呀～」、「嗚嗚每次都感嘆真好真好真好～」，楊丞琳本人也留言甜喊：「愛妳我的寶貝，妳值得溫暖甜蜜的對待。」