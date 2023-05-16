楊繡惠昨深夜在臉書無預警發文「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，還驚曝姓「白白」的人「喝酒都會花錢找援妹」，遭網友揣測是在說白雲，之後楊繡惠刪除文章，並開直播否認自己說的人是白雲，未料已掀起軒然大波。對此，白雲15日晚間也做出回應，坦言：「並非我也，我就不對號入座囉！」

面對楊繡惠的言論，白雲為了滿足大家好奇心，覺得還是發個聲，搞笑表示：「我白雲本姓李，現職搞笑藝人及生命禮儀公司總監。阿姐（楊繡惠）是我尊敬的嗣大（長輩）欸。她是心直口快」既然對方已經澄清當事人不是他，「我就不對號入座囉！事情也過了，沒事」，白雲還不忘開玩笑：「不過單身的或失婚單身女性需要我，看情況啊，在我能力範圍許可下，是義不容辭的。」

事實上，近日楊繡惠突然深夜在臉書發文：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，她爆氣說：「有一個人想弄我，你沒想到我可以弄死你」，接著還怒指：「有一個姓白白的人，說我利用他炒新聞，我說我跟一隻口紅拍照都有新聞，只是他喝酒都會花錢找援妹，這樣的人我會喜歡嗎？」

這番言論讓大家誤以為在說白雲，許多網友勸她收斂言行：「公眾人物要承擔負起社會責任的原罪。」、「故弄玄虛，搏版面，真是辛苦了」、「妳都話中帶話」、「發文前多考慮是否會傷害好朋友產生誤會。」