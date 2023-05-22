房市交易持續冰凍，反映在5月最新的「國泰庶民指標」，國泰金每月初定期對集團客戶發出電子問卷，了解一般民眾對經濟的直觀感受。

據國泰金調查結果，5月民眾對於景氣展望樂觀指數出現下降，景氣現況樂觀指數小幅下跌至-20.2，為近4個月新低，展望樂觀指數下降至-8.9，民眾對未來的景氣仍偏保守看待。但民眾大額消費意願指數微幅上升至6，顯示民間消費動能仍穩健。

房屋交易調查方面，民眾賣房意願指數下滑至-22.5，降至2021年10月以來新低，買房意願指數則小幅上揚至-52.1，民眾買賣房意願的差距微幅收斂。

受到國際經濟情勢不明朗，民眾對於經濟成長看法也趨向保守。調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為雖與上個月同為2％，但僅有47％（4月：50％）的民眾認為今年經濟成長率會在2％以上，比4月的50％下滑。民眾對於今年平均通膨預期與上個月一樣是2.6％，4、5月都有高達87％的民眾，認為今年通膨率會高於2％。