林俊逸（左）28日舉辦發片記者會，好友戴愛玲到場祝賀。（媒體棧提供）

林俊逸28日舉辦台語創作新專輯《上好的一年》記者會，並宣布將在9月30日於Zepp New Taipei舉辦「上好的一年」巡迴演唱會。他在演藝圈擁好人緣，好友曾國城、郎祖筠、趙詠華、詹姆斯、高英軒都特地錄了影音來祝福他的演唱會及專輯成功。

林俊逸特別提到高英軒也是他〈上好的一年〉MV男主角，說起來算是他的前男友，而因為跟趙詠華合作「華逸登場演唱會」，算是他的前女友，他幽默說：「今天我前男友和前女友齊來祝賀，我心裡很感動。」沒想到前任師姐兼好友的戴愛玲也到場獻花祝賀。

擁精湛歌藝的他，被台語天后江蕙（二姐）賞識，指定他擔任她小巨蛋演唱會上的固定嘉賓，昨透露，二姐很喜歡新歌〈上好的一年〉。他也表示，當初一錄好這首歌的Demo馬上傳給二姐，想問二姐對這首歌的意見？沒想到二姐竟大讚說：「你怎麼不早點寫這首？不然我就拿去唱了。」讓他聽到後受寵若驚，很開心二姐這麼喜歡這首歌曲，還憶起，當年二姐直誇他台語歌唱得很好，並鼓勵他要創作台語歌曲，這都給他很大的信心、鼓勵，持續努力寫歌。

被問及二姐有聽過新專輯？他笑說，當然有傳給二姐，但是被已讀不回，打趣說：「二姐是個很神秘的人物，她時不時想到就會傳訊息，大概機率就跟中樂透一樣。」他上次跟二姐聯絡是在去年，二姐當時聽聞他與趙詠華要開唱，特別傳訊詢問「要不要送花」，很感謝二姐暖心照顧。