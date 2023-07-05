彰化一名男子阿強（化名）與已婚前女友重新取得聯繫後「舊情復燃」，2人不僅共赴遊樂園遊玩，更在住所發生性行為，還拍下「床照」，結果正牌丈夫小志（化名）抓包後怒告求償100萬元，法官認為阿強行為已侵害小志配偶權，最終裁定須賠償33萬元，可上訴。

據判決書指出，小志（化名）主張，妻子與阿強（化名）過去曾為男女朋友，阿強明知妻子已婚，仍自2021年9月間與妻子取得聯繫後，相約在外幽會，期間曾至遊樂場遊玩，並於遊樂場摟抱妻子，同年間，阿強亦曾將妻子帶回住所發生性行為，還拍攝妻子在床上滑手機之照片，因此向阿強提告求償100萬元。

法庭審理時，阿強坦承侵權行為之事實，但認小志請求之賠償金額過高，應賠償5萬元比較適合。不過小志認為，阿強離婚後，每月給付其子女及前妻之費用至少需10幾萬元，故阿強薪資必高於10萬元以上，對方並無理由稱精神慰撫金以5萬元為適宜。

阿強則表示，自己在夜市擺攤賣飲料，如果天氣好，一星期可以工作四天，但工作並不穩定，沒有正常之收入且隨時都會失業，而每月均固定給前妻贍養費及2個女兒生活開銷合計3萬元，並非10萬元，而自己也還要租房子，亦尚有以前投資失敗的貸款須給付，因此收入不多。

法官認為，阿強在人妻婚姻關係中，逾越兩性平常社交禮儀應有之分際，進而發生性行為，其行為已不法侵害小志配偶權，審酌雙方所得及財產資料等經濟狀況，判阿強須賠償33萬元為適當，可上訴。