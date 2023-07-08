彰化市公所是全台唯一公所管理寺廟之機構，每年約2、5千萬香油錢收入。但負責處理「南瑤宮」油香等各款項之收入業務的周姓女子，因丈夫吸毒入獄又中風，必須獨力撫養小孩，私自挪用519萬香油錢，法院一審認為周女非公務員，改依侵占公有財物罪判3年10月；二審，法官認為周女為寺廟室辦事員、屬公務員，撤銷改依貪汙罪判5年2月，全案可上訴。

根據檢方調查，周女於1984年始擔任彰化市公所僱員，2015年於公所寺廟室擔任辦事員負責管理「南瑤宮」之賽錢箱開啟作業簽辦、油香等各項收入繳庫、信徒捐贈金牌造冊繳交及各類物品設備請購等業務，是屬法定職務權限之公務員。民眾捐獻油香、太歲燈、光明燈、文昌燈等款項收入，均為「南瑤宮」所有、屬寺廟財產，應繳入彰化市公所寺廟專戶，而非公有財物。

圖為彰化南瑤宮6月修復工程開工典禮。市公所主秘許晉嘉、立委黃秀芳、文化部文化資產局長陳濟民、副縣長林田富、等人皆到場祈求媽祖，庇佑施工順利圓滿。（圖/ 本報系資料照）

周女於2017年2月3日至2020年11月23日期間，因公務之便擅自侵佔宮廟款額累計高達519萬5943元、人民幣1000元。周女為防止公所同事發現，更持續於解繳報告表上謊報實際金額。經公所內部抽查，因察覺民眾寄送「南瑤宮」現金已開收據，卻未存入上開專戶。周女見事情無法繼續隱瞞，即於同年11月18日主動至廉政署自首投案。

周女辯稱，自2017年始丈夫因為吸毒入獄，好不容易出獄後卻又不幸中風，自此她1人同時擔起小孩學費、家裡貸款、信用卡債務，以及丈夫中風後的醫療費，此時生活已不敷使用，萬般無奈之下，這才起了挪用公款的貪念。偵結依貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴周女。

經彰化地院一審，指出公所管理的南瑤宮，原始出資及設立者並不是國家和地方政府，信徒捐助之財產收益亦非國家及地方政府，而均應屬寺廟。一審認為，周女僅為彰化市公所擔任南瑤宮管理人，實質上屬寺廟雇用人員，將她列為公務員並不合理，因此變更起訴法條，改依公益侵占罪判周女3年10月。

上訴後，台中高分院二審認定，南瑤宮於日據時期為荒廢無人管領之寺廟，彰縣府依監督寺廟條例，將寺廟移交彰市公所代為管理，並且公所訂有「彰化市寺廟管理辦法」，待遇比照公務人員，認定周女應屬公務員，因此撤銷一審判決，改依公務員侵占公用財物罪，判周女5年2月，褫奪公權3年。全案可上訴。