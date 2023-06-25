苗栗縣銅鑼鄉1名90歲獨居黃姓老翁病逝家中，銅鑼鄉公所近日聯繫張榮發慈善基金會，致贈黃姓老翁的胞弟2萬8000元，盼藉此讓老翁有尊嚴的走完人生最後一哩路。

銅鑼鄉公所指出，90歲的黃翁生前無子女，除政府低收補助外，平日皆依靠80歲的手足胞弟就近照顧，最近病逝家中，因其孤苦無依，鄉長謝昌年特別聯繫張榮發慈善基金會，協助家屬辦理喪葬事宜。

鄉公所表示，張榮發慈善基金會立即捐贈2萬8000元，給老翁胞弟，希望基金會的善舉讓已故黃姓老翁得以善終，也讓其在人世間的胞弟不留遺憾。