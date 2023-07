太陽能公益建設計畫首站來到許多泰籍同仁的故鄉-泰國北部程逸府(Uttaradit)農村。泰鼎透過架設太陽能發電模組,結合新修繕的農村供水系統,每月為居民節省約30%的電費,並安排潔淨能源與減碳課程,讓當地居民及學生了解環境永續與減碳的重要性,以響應政府宣導減少焚燒稻草的政策。在與居民充分溝通後,共有121戶簽署備忘錄,承諾避免焚燒稻草以減少二氧化碳排放,響應農田面積總共約188萬平方公尺。

完成公益建設的同時,泰鼎也進一步加深與當地社區的互動與連結。程逸府居民表示:「看到我們農村的年輕人外出工作後仍心繫故鄉,還帶回了這些建設資源幫助地方發展,我們感到非常欣慰」。參與本次建設的員工也表示:「一開始,我只是抱著完成工作的心態而來,但與村民一起工作10多天後,我發現我不僅僅是在履行工作責任,而是發自內心地想要幫助大家」。本次行動不只回饋了員工家鄉,凝聚了泰鼎大家庭的向心力,更在泰國當地社區深入紮根,與社會建立共好的雙贏關係。

泰鼎表示,太陽能公益建設計畫展現了本公司在員工關懷與社區共榮的積極行動,亦實現了聯合國永續發展目標SDG 7「可負擔的潔淨能源」及SDG 11「建造永續城鄉」。然而,永續並不是一次性的行動就可以達成,未來,本公司計畫將這份公益行動擴展到更多地區,將環境友善的永續概念轉化為一種生活態度,期望到2030年將影響土地面積擴展到1,600萬平方公尺。透過實際行動實踐企業永續發展,體現「Good to you, Good to Apex」的共好精神。