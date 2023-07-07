今天是24節氣的小暑，命理專家楊登嵙老師表示，小暑氣溫高、多雨、天氣悶熱，提醒生肖屬兔、馬、羊、豬要留意健康，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，也要避免激烈運動，小心扭傷。

楊登嵙在《旺好運》專欄撰文指出，小暑這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、馬、羊、豬的人，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病；要多休養生息才能保持身體健康，另外避免激烈運動，容易扭傷折損。

楊登嵙提醒「小暑忌喝冷飲」，他說很多人喜歡以喝冷飲、吃冰淇淋、雪糕等冰品來消暑降溫，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，「當心物極必反，這些對身體健康非常不利，很容易引發身體不適，埋下健康隱患。」

楊登嵙表示，天氣炎熱，人們容易煩躁不安、易動肝火、愛犯困、少精神，在養生健康方面，應該根據季節與五臟的對應關係，養護好心臟；中醫認為，平心靜氣可以舒緩緊張的情緒，使心情舒暢、氣血和緩，既有助於心臟機能的旺盛，也符合「春夏養陽」的原則。

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