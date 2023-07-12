有些人為了避免麻煩或達到目的，不惜說假話來欺騙他人，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖猴、生肖蛇、生肖狗說謊能力超強，懂得察言觀色，說出討人喜歡的話語，進而達到想要的結果，或是藉此避免發生不愉快。

▍生肖猴

生肖猴非常聰明，懂得擅用一些說話技巧，掩蓋真實想法和情感，同時能利用適當的言詞來欺騙他人。而他們的說謊能力，源自於敏銳的觀察力，能靈活改變自己的說話內容和表情，進而迷惑他人達到目的。

▍生肖蛇

生肖蛇個性神秘且難以捉摸，他們不喜歡表達自己的感情和想法。而他們的說謊能力，源自於精湛的觀察力和謹慎的思緒，能通過言詞和行為，說出討人喜歡的話語，進而達到想要的結果。

▍生肖狗

生肖狗被認為是最忠誠和善良的生肖之一，但在某些情況下，會利用說謊來避免與人發生爭執，因為他們希望保持和諧，來減少不愉快的場面。他們擅於察言觀色，總是能說出符合大眾想聽的話語，營造美好的氣氛。